Bestuurder met 1,68 promille tegen gevel 18 mei 2018

W.V. (21) uit Geraardsbergen is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro en een maand rijverbod nadat hij op 1 oktober vorig jaar met zijn wagen de gevel van een woning ramde in de Brusselsestraat. De jongeman had op dat moment 1,68 promille alcohol in zijn bloed, goed voor ruim acht glazen alcohol. "Hij kwam van een feestje en is in slaap gevallen", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Het is bijzonder stom dat net hem dit overkomt. Hij is normaal altijd de bob die iedereen veilig thuis brengt. De gevolgen zijn bijzonder zwaar, want de eigenaar van de woning heeft ook nog eens een schade-eis van maar liefst 6.000 euro ingediend." (TVR)