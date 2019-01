Bestuurder crasht tegen elektriciteitspaal na discussie met vriendin: “Vooral blij dat er geen gewonden zijn” LDO

23 januari 2019

16u23 0 Geraardsbergen Een discussie met zijn vriendin is voor D.V. (25) in de politierechtbank in Oudenaarde geëindigd. De man uit Geraardsbergen had woorden met zijn vriendin en besloot daarom het stuur van haar over te nemen. Hij verloor de controle en reed tegen een elektriciteitspaal.

Op 15 april 2018 kroop de 25-jarige man met 1.75 promille alcohol in het bloed achter het stuur. De rit eindigde tegen een elektriciteitspaal en de gevel van een café. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade was wel groot. De wagen van de man was klaar voor de schroothoop.

“Eigenlijk was het een stommiteit”, vertelde de advocaat van de man. “Mijn cliënt was niet eens van plan om te rijden met de wagen. Omdat hij een discussie kreeg met zijn vriendin, besloot hij toch het stuur over te nemen. Achteraf gezien was hij vooral blij dat er geen gewonden zijn gevallen.”

Rijverbod

Het was niet de eerste keer dat de man onder invloed van alcohol betrapt werd achter het stuur. Deze keer legt de politierechter hem een effectieve boete van 1.400 euro en een rijverbod van één maand en acht dagen op.