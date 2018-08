Bestuurder al voor derde keer betrapt onder invloed Redactie

29 augustus 2018

De 52-jarige P. V. uit Geraardsbergen moest zich in de Oudenaardse politierechtbank verantwoorden nadat hij al voor de derde keer onder invloed achter het stuur werd betrapt. Deze keer had hij 1,98 promille alcohol in het bloed, goed voor ruim 10 pintjes. "Ik was naar een optreden in de buurt geweest", vertelde de man. "Het had niet mogen gebeuren." De politierechter wees nog op het feit dat de beklaagde ook al twee keer werd veroordeeld voor vluchtmisdrijf. Hij legde de man een effectieve geldboete van 1.600 euro en anderhalve maand rijverbod op.