Beroependorp voor vijfde- en zesdejaars 02 maart 2018

03u07 0

De stad Geraardsbergen, Het Beroepenhuis, de CLB's en de Giesbaargse Jeugd organiseren van dinsdag 6 tot donderdag 8 maart een beroependorp voor vijfde- en zesdejaars in De Spiraal. Gedurende een halve dag gaan de jongeren er deelnemen aan twaalf workshops waarbij ze telkens even in de huid kruipen van een beroepsbeoefenaar. In een andere zaal nemen de jongeren deel aan een gloednieuw talentenspel. Het geheel wordt educatief omkaderd in de klas met lesmaterialen van de verschillende CLB's en van Het Beroepenhuis vzw. Het hele traject zorgt ervoor dat zowel de jongeren als hun ouders begeleid worden bij elke stap van het studiekeuzeproces. (FEL)