Beroep bij de Raad van State tegen RUP Reepstraat 20 april 2018

02u56 0 Geraardsbergen Een aantal bewoners van de Reepstraat in Geraardsbergen trekt naar de Raad van State om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Reepstraat te vernietigen.

RUP Reepstraat is een woonproject tussen de spoorweg en de Molenbeek. "Aan de rand van de stadskern worden een aantal flatgebouwen gepland. Twee van deze appartementsgebouwen tellen niet minder dan negen verdiepingen. Deze gebouwen zullen meer dan dertig meter hoog zijn, bijna zo hoog als de kerktoren op de markt. Wij hebben vier bezwaren om de vernietiging te vragen: er werd een gebrekkige watertoets uitgevoerd, er werd ten onrechte geen milieueffectenrapport opgesteld, RUP Reepstraat is in strijd met de geldende structuurplannen en men is vaag over een aantal appartementen die zullen worden ingeplant", klinkt het. (FEL)