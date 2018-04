Benjamin Dekeyser opnieuw Belgisch kampioen Boksen 11 april 2018

Benjamin Dekeyser heeft zich voor de derde keer op rij tot Belgisch kampioen Engels Boksen gekroond. Benjamin traint zesmaal per week waarvan drie trainingen in de boksclubs van Gent of Edingen en driemaal per week doet hij aan kracht- en conditietraining in Geraardsbergen. Op het KA Geraardsbergen combineert de jonge topsporter zijn trainingen met de studies in de richting 'Industriële ICT'. Veel steun krijgt hij van zijn ouders, die een hoop zorgen wegnemen. Zijn vader maakt hem mentaal sterk, regelt de praktische zaken en staat steeds paraat in de hoek om hem bij iedere wedstrijd te verzorgen. Zijn moeder zorgt ervoor dat hij gezond kan eten en iedere dag na school enkel zijn sportzak moet meenemen zodat hij onmiddellijk kan trainen.





(FEL)