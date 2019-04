Beheersplan maakt restauratie kasseien op legendarische Bosberg mogelijk Frank Eeckhout

01 april 2019

12u53 1 Geraardsbergen Door de opmaak van een beheersplan voor de legendarische Bosberg in Moerbeke kunnen in de toekomst kleine en grote herstellingswerken uitgevoerd worden aan de kasseiweg. “Het beheersplan wil vooral de huidige erfgoedwaarde behouden en het gebruikersgemak en beleefbaarheid verhogen voor wandelaars, wielrenners en andere sportliefhebbers", zegt schepen van Erfgoed Ann Panis (Open Vld).

Omdat de Bosberg sinds 1995 een beschermd monument en sinds 2009 bouwkundig erfgoed is en ook nog eens gelegen is in natuurgebied, moet de stad hiervoor een beheersplan opmaken. In het beheersplan staat naast de historische achtergrond, ook een beschrijving van de gebruikte kasseien en de techniek die werd gebruikt voor de aanleg van de kasseiweg. Ook de schade aan de weg wordt in dat plan gedetailleerd beschreven.

Kleine herstellingen

“De Kasseiweg Bosberg, met een hellingspercentage van ongeveer 10 procent, ligt in het beschermd cultuurhistorisch landschap Raspaillebos, Moerbekebos en Karkoolbos. Door het verkeer is er op verschillende plaatsen schade aan de weg. De zachte zijberm en randen worden weggeduwd en er is spoorvorming door druk op de funderingen. Op heel wat plaatsen is de rijbaan aan herstelling toe. Dankzij het beheersplan worden kleine herstellingen en een grotere restauratie mogelijk. Het beheersplan heeft een beheersvisie voor de volgende twintig jaar", zegt schepen van Openbare Werken Veerle Mertens (CD&V). De eerste jaren zullen enkel kleine herstellingswerken worden uitgevoerd. De verdere restauratie is subsidieerbaar vanuit de Vlaamse Overheid, maar zal pas op langere termijn worden uitgevoerd. Er zijn ook nog andere beleidsmaatregelen mogelijk om verdere schade van de kasseiweg te beperken. Bij de uitvoering van de beheersmaatregelen zal steeds de originele/historische opbouw gerespecteerd worden met maximaal hergebruik van de kasseien.”

Onderzoekspremie

Voor de opmaak van dit beheersplan heeft de stad recht op een onderzoekspremie van 15.000 euro van de Vlaamse Overheid, afdeling Onroerend Erfgoed. “De Kasseiweg Bosberg wordt sinds 1995 beschermd als monument omwille van de industrieel-archeologische, historische en sociaal-culturele waarde. De kasseiweg heeft niet alleen een sociaal-culturele waarde door zijn zeldzame en karakteristieke karakter, maar ook door het gebruik door wandelaars, wielrenners en sportliefhebbers. Daarnaast willen we een beter draagvlak creëren naar respect en bewaring van de kasseiweg toe. Dat gaan we doen door een informatiebord aan de kasseiweg te plaatsen met duiding over de bescherming, de geschiedenis en de opbouw van de weg en het aandeel van de Bosberg in wielerwedstrijden. Door een goede communicatie worden mensen zich beter bewust van het aanwezige erfgoed en wordt hier meer rekening mee gehouden", voegt schepen Ann Panis daar nog aan toe.