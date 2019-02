Basisschool GO! Dender schenkt 1.000 euro aan Het Peperkoekenhuis Frank Eeckhout

10 februari 2019

11u06 0 Geraardsbergen Basisschool GO! Dender heeft 1.000 euro geschonken aan Het Peperkoekenhuis uit Geraardsbergen. Dat is de opbrengst op de kerstmarkt.

Het personeel van GO! Dender, de leerlingen en de leden van de oudervereniging organiseerden in december een kerstmarkt tijdens De Warmste Week. Zelfgemaakte werkjes van de kinderen werden verkocht ten voordele van Het Peperkoekenhuis, een buurthuis in Geraardsbergen. Deze mensen gaan de strijd aan tegen het isolement van ieder persoon die wenst deel te nemen aan het maatschappelijk en culturele leven in de buurt. Ze willen de sociale samenhang versterken.