Babyreus opgenomen in Broederschap van het Geraardsbergs Manneken Frank Eeckhout

19 april 2019

14u23 2 Geraardsbergen Babyreus Babeken Pis is donderdagavond opgenomen in het Broederschap van het Geraardsbergs Manneken. Dat gebeurde tijdens Hapje Tapje in het centrum van de stad.

Het Manneken Pis van Geraardsbergen is een bekend beeldje in Geraardsbergen. De inwoners van Geraardsbergen plaatsten het beeld van een plassende jongen in 1459 op een fontein, ter vervanging van een door Gentenaars gestolen beeld van een leeuw. Vorig jaar maakte de reuzengilde ook een reuzenversie van het plassend ventje. Babeken Pis, zoals de jongste reuzentelg werd gedoopt, trok donderdag tijdens het Hapje Tapje het Geraardsbergse reuzenseizoen op gang. De babyreus werd ‘s avonds als ambassadeur opgenomen in de Broederschap van het Geraardsbergs Manneken Pis.