Babaken Pis trekt reuzenseizoen op gang Frank Eeckhout

14 april 2019

12u00 0 Geraardsbergen Babeken Pis trekt donderdag het Geraardsbergse reuzenseizoen op gang. “Onze babyreus zal zich dansend en plassend een weg door het centrum banen tijdens Hapje Tapje", zegt Robin Ronseyn.

Met Krakelingen werden de Geraardsbergse reuzen uit hun winterslaap gehaald. Na deze, voor de reuzengilde, voorjaarsklassieker wordt het reuzenseizoen op dondag 18 april pas echt helemaal op gang getrokken. “We hebben de voorbije weken al heel wat oefenmomenten ingelast om het dansen met de reuzen te oefenen. Donderdag halen we babyreus Babeken Pis van stal maar de echte test volgt op zondag 21 april tijdens de Dag van de Mattentaart. Dan laten onze dragers zien hoe ver ze dansgewijs staan en zijn de reuzen een hele dag te zien op de Markt", zegt Robin Ronseyn.

Voor de editie van Hapje Tapje koos het Verenigd Handelscentrum dit jaar Manneken Pis als thema. Omdat dit jaar een feestjaar is voor het oudste manneken van Geraardsbergen was de samenwerking tussen het Verenigd Handelscentrum en de Broederschap van het Geraardsbergs Manneken Pis snel beklonken. “Niet alleen zal het plassend ventje alom aanwezig zijn in de winkelstraten en vitrines, maar ook de reuzengilde tekent donderdag present met haar plassende reus. Om 19 uur zal Babaken Pis trouwens officieel worden opgenomen als ambassadeur van ons Geraardsbergs Manneken Pis. Die ceremonie vindt plaat in de Grotestraat", geeft Ronseyn nog mee.