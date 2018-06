Attest van goed gedrag en zeden alleen nog bij Burgerzaken 29 juni 2018

In Geraardsbergen kunnen inwoners vanaf nu alleen nog terecht bij de loketten van Burgerzaken in het Administratief Centrum voor een attest van goed gedrag en zeden en niet meer bij de politiediensten. Hiervoor heb je enkel je identiteitskaart nodig. Nog gemakkelijker echter is de aanvraag van het attest via de website www.geraardsbergen.be via het 'Thuisloket'. Daarvoor heb je wel een e-ID lezer en de pincode nodig die je samen met je identiteitskaart kreeg. Als je je pincode niet meer weet, kan je altijd een nieuwe aanvragen. Naast dit ene attest, kan je nog een groot aantal andere uittreksels aanvragen via het Thuisloket, waarvoor je vroeger naar de loketten van Burgerzaken moest komen. (FEL)