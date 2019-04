Atheneum pakt uit met bouw van eigen sporthal Frank Eeckhout

01 april 2019

20u00 0 Geraardsbergen Het GO! Atheneum Geraardsbergen wil nog dit jaar starten met de bouw van een nieuwe sporthal. “De sporthal heeft een oppervlakte van 1.430 vierkante meter waarvan 800 vierkante meter sportruimte. In de loop van volgend schooljaar hoeven onze leerlingen dus niet meer uit te wijken naar sporthal De Kriebel", kondigt directeur Brecht Persoons aan.

Onder impuls van directeur Brecht Persoons zet GO! Atheneum Geraardsbergen al een hele tijd in op innovatief onderwijs en vernieuwing. . In dat kader werden een aantal lokalen volledig vernieuwd en flexibel ingericht. De school gaat dit schooljaar nog van start met een extra project: de bouw van een sporthal op het schooldomein. Heel wat directies voor mij speelden al met het idee om een sporthal te bouwen op het uitgestrekte terrein van het Atheneum. Aangezien we als school slechts een steenworp verwijderd liggen van sporthal De Kriebel, kregen de plannen nooit een concrete uitwerking. Toen het bericht verspreid werd dat De Kriebel zou sluiten, hebben we samen met de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur van Scholengroep 20 het idee opnieuw vanonder het stof gehaald. Een sluiting van De Kriebel heeft immers enorme gevolgen hebben voor onze dagelijkse sportieve werking", weet Persoons.

Het nieuwe sportgebouw komt aan de kant van de Astridlaan. “De sporthal krijgt een oppervlakte van 1.430 meter. Er is ruimte voor een basketbalterrein, minivoetbalterrein, drie volleybalterreinen en zes badmintonterreinen. Daarnaast wordt ook een cafetaria met terras voorzien. Hierdoor kunnen de leerlingen op ons eigen domein sport beoefenen, wat uiteraard ook de veiligheid bevordert. We investeren uiteraard ook in nieuw sportmateriaal. Daarnaast zal er in de kleedkamers ook doucheruimte voorzien worden. De nieuwe sporthal moet tijdens het schooljaar 2020-2021 in gebruik genomen worden.”

Voor een naam voor de sporthal deed de school een beroep op de leerlingen en het personeel. “We ontvingen heel wat originele inzendingen. Uiteindelijk kozen we voor De Matte. Als school spelen we hiermee in op onze ligging en op één van de Geraardsbergse pronkstukken: de mattentaart. De mat, oorspronkelijk matte, vormt immers de basis van de lekkernij. Daarnaast is het ook nog een leuke verwijzing naar de mat als sportmateriaal", besluit Persoons.