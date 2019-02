Atheneum is officieel Kraantjeswaterschool Frank Eeckhout

25 februari 2019

15u55 3 Geraardsbergen Het GO! Atheneum Geraardsbergen is sinds kort een officiële Kraantjeswaterschool. De school ondertekende het scholencharter van de Watergroep en biedt kraantjeswater aan.

“Als school hebben we niet enkel de taak om jongeren van kwaliteitsvol onderwijs te voorzien, maar ook om onze leerlingen te stimuleren om een gezonde levensstijl aan te nemen. Vorig jaar namen we alle frisdrankautomaten op het Atheneum weg en gingen we aan de slag om de leerlingen een gezond alternatief aan te bieden. Op de speelplaats werd een soort tapinstallatie geïnstalleerd, waar leerlingen gratis een fles met kraantjeswater kunnen opvullen. We gingen voor een heel simpel systeem, gebaseerd op een echt kraantje met een compartiment onder zodat er geen water verloren gaat. Om de leerlingen te stimuleren schonk de Vriendenkring van de school aan elke leerling van het derde jaar bovendien een mooie herbruikbare fles. Het water moet aan strenge eisen voldoen en de kwaliteit wordt gecontroleerd door de Watergroep. We zijn dus heel fier om de naam van Kraantjeswaterschool aan onze school te kunnen koppelen. En ook onze afvalberg is dankzij dit project enorm geslonken", zegt directeur Brecht Persoons.