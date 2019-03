ASZ campus Geraardsbergen blikt terug op sterk jaar Ondanks sluiting materniteit is ziekenhuis klaar voor de toekomst Frank Eeckhout

08 maart 2019

16u49 1 Geraardsbergen Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis campus Geraardsbergen pakt uit met straffe cijfers. “Het ziekenhuis kreeg twee procent meer patiënten over de vloer en het aantal dagbehandelingen steeg met maar liefst 53 procent. Het operatiekwartier voerde 5.930 ingrepen uit terwijl de spoed bijna vier procent meer spoedmeldingen kreeg", zegt waarnemend algemeen directeur Sabine Siau.

Het was een moeilijke periode”, zegt Sabine Siau. “Maar vandaag, ondanks de besparingen die de overheid de gezondheidssector oplegt en de ziekenhuizen treft, zijn we helemaal klaar voor de toekomst en kunnen we een positief resultaat voorleggen.” Het ASZ blijft ook investeren in nieuwe behandelingen, een innovatief zorgaanbod en hoogtechnologische apparatuur. Zo neemt ASZ campus Geraardsbergen in maart een hypermoderne SPECT-CT in gebruik. Dit toestel combineert onderzoekstechnieken uit de nucleaire geneeskunde en de radiologie. Vooral patiënten met orthopedische en oncologische aandoeningen zijn hiermee erg gebaat.

Renovatiewerken

Begin dit jaar zijn ook de renovatiewerken gestart op campus Geraardsbergen voor een budget van 300.000 euro en er worden meer eenpersoonskamers ingericht. “Daarnaast zet het ASZ campus Geraardsbergen op de kaart als acute basisspecialistische campus door middel van focused clinics voor orthopedie, bariatrische heelkunde, urologie en plastische heelkunde. Een focused clinic koppelt efficiëntie aan een sterke dienstverlening en een hoge kwaliteit van zorg", gaat Siau verder.

Ik vind het beneden alle peil dat sommige politici durven stellen dat een ziekenhuis zonder materniteit, geen toekomst meer zou hebben Burgemeester Guido De Padt (Open Vld)

Ondanks een sluiting van de materniteit verhoogt het ASZ dit jaar het gynaecologisch en kindergeneeskundig aanbod op de campus Geraardsbergen. “Zwangerschapsopvolging en begeleiding alsook de kindergeneeskundige opvolging na de bevalling blijven lokaal georganiseerd in Geraardsbergen. En niet te vergeten, de urologen van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis voeren sinds kort de uiterst efficiënte HoLEP-lasertechniek uit op campus Geraardsbergen. Het aantal ziekenhuizen die deze lasertechniek voorstellen is in België beperkt", weet Siau.

Burgemeester tevreden

Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) is opgetogen over de resultaten: “Ik vind het beneden alle peil dat sommige politici durven stellen dat een ziekenhuis zonder materniteit, geen toekomst meer zou hebben. Betrokkenen zouden moeten weten dat dergelijk nepnieuws heel schadelijk kan zijn voor een medische campus. Uit de cijfers blijkt alleszins dat de nieuwe en innovatieve investeringen die de directie van het ASZ in het ziekenhuis wil doen, ervoor zullen zorgen dat dat we een prominente rol zullen spelen binnen de netwerkvorming met andere ziekenhuizen. 2018 was een trouwens belangrijk jaar voor het ASZ. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toegekend aan het ASZ. Met dit label heeft ons ziekenhuis het bewijs in handen dat het zijn patiënten een hoog niveau van kwalitatieve en veilige zorg biedt en dat er een permanente cultuur van verbetering heerst”, aldus De Padt.