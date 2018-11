Archeologische nota ontbreekt: werken in Abdijpark voor onbepaalde tijd stilgelegd Frank Eeckhout

11u18 0 Geraardsbergen Omdat de archeologische nota ontbreekt, wordt de renovatie van het Abdijpark in Geraardsbergen voor onbepaalde tijd opgeschort.

De langverwachte renovatie van het Abdijpark is nog maar een week gestart en de werken worden al stilgelegd. De reden hiervoor is het ontbreken van een archeologische nota. Die moest klaar zijn voor het indienen van de omgevingsvergunning, wat niet het geval was. Daarom moet er een nieuwe omgevingsvergunning ingediend worden. Hoe lang dat gaat duren, kan niemand zeggen. “Het studiebureau, de aannemer en het stadsbestuur doen er alles aan om de vertraging tot een minimum te beperken", laat de stad weten.

In het park worden de paden en wegen vernieuwd. Ook een groot deel van de graszone wordt heraangelegd. Daarnaast worden nieuwe bomen, heesters, kruidachtigen, verwildere voorjaarsbloemen en bolgewassen aangeplant. Voor de jongeren worden een speelgoot met water en diverse houten speelconstructies aangelegd. Ook de erfgoedwaarde van het park wordt nieuw leven ingeblazen door een uitbeelding van de oude kerkmuur, de kloostergang en de middeleeuwse stadsomwalling. De eerste fase van de renovatie moest normaal in maart klaar zijn.