Anso is meest klantvriendelijke brasserie van België Frank Eeckhout

27 november 2018

15u54 4 Geraardsbergen Brasserie Anso op de Markt in Geraardbergen heeft de award van meest klantvriendelijke brasserie van België in de wacht gesleept. De prijs werd maandagavond uitgereikt op de Belgian Hospitality Awards.

Chef Annick Roeland (41) staat al negen jaar achter het fornuis in brasserie Anso. Zij baat de zaak samen uit met haar partner Nadia De Groote (37) die zich ontfermt over de bar en de zaal. “We leven echt wel voor onze zaak. We doen er dan ook alles aan om het de klanten naar hun zin te maken en een onvergetelijk bezoek te geven", vertellen Annick en Nadia.

Awards uit 2014 (eerste) en 2013 (tweede) tonen aan dat ze hun job met hart en ziel uitoefenen. “Onze klanten worden behandeld met vakkennis en waardigheid. Wij beschouwen hen allerminst als een nummer. We zijn dan ook bijzonder trots op deze award want het is een beloning voor het harde werk. Wij willen ook ons personeel bedanken voor de inzet en klantvriendelijkheid want ook zij dragen bij tot het succes van onze zaak", besluit het koppel.