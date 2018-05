Anderstalige leden stellen werken tentoon in bib 16 mei 2018

02u38 0

Nog tot eind juni vindt in de bibliotheek de tentoonstelling 'Grenzeloze liefde' plaats. De tentoonstelling brengt gedichten én foto's van anderstalige leden van de bibliotheek. De makers van de tentoonstelling komen elke vrijdagnamiddag samen in de bib om gezamenlijk een boek te lezen, erover te praten om op die manier hun Nederlands te oefenen. De voorbije maanden hebben zij gewerkt rond gedichten. Het lezen en beluisteren van gedichten gaf hen zin om zelf gedichten te schrijven. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. (FEL)