Anderlechtfans zamelen geld in voor getroffen gezin 03 juli 2018

Anderlechtfans uit heel het land hebben ruim 5.000 euro ingezamzeld voor Kevin Joris en gezin uit Halen. Kevin en zijn gezin werden drie maanden geleden getroffen door een zware woningbrand waarbij ze alles verloren. Dat was het sein voor de Anderlechtfans om een solidariteitsactie te starten. RSC Anderlecht schonk de matchbal van de wedstrijd tegen Charleroi en die werd per opbod verkocht. The Globe en Magic Mauven boden samen 2.300 euro voor de bal. Daarnaast hielden de fans ook nog een inzamelactie op het voetbaltornooi van Purple Haze in Keerbergen. Langs deze weg wil Kevin iedereen bedanken voor de steun.





(FEL)