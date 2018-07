Amerikaanse legervoertuigen uit WOI nemen vliegveld Overboelare in Frank Eeckhout

19 juli 2018

12u00 3

Airfield Liberation organiseert van vrijdag 3 tot zondag 5 augustus een legerkamp voor Amerikaanse militaire voertuigen uit de Eerste Wereldoorlog. Plaats van afspraak is het vliegveld van Overboelare. Op vrijdag bouwen de deelnemers het kamp op, organiseren ze een barbecue en wordt de avond afgesloten met een foute verkleedparty. Daags nadien staat een rondrit door de regio gepland. Vanaf 14.30 uur kunnen bezoekers een kijkje komen nemen in het kamp, waarna er 's avonds aangeschoven kan worden voor vol-au-vent. Ook op zondag maken de deelnemers een rondrit. In de namiddag zijn bezoekers dan al welkom vanaf 13.30 uur. Het legerkamp van Airfield Liberation valt ook samen met de opendeurdag van vliegclub Phoenix.