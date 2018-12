Alpijnse après-ski hut op Macron Cup Frank Eeckhout

03 december 2018

11u28 0 Geraardsbergen Voor de zesde keer op rij wordt in Geraardsbergen tijdens de kerstvakantie het indoor jeugdvoetbaltornooi “Macron Cup” gespeeld. In een super knusse Alpijnse après-ski hut kan je er elke dag van 9 tot 23 uur genieten van een gezellige kerstsfee, met warme en koude drankjes, vers bereide huisgemaakte pasta en hot dogs.

Naast voetbal valt er nog heel wat te beleven op de Macron Cup. “Zo kan je op 3 januari deelnemen aan een Sports Afterwork event met een tafeltennistornooi, ideaal om enkele spannende uurtjes met collega’s of vrienden door te brengen. Daags nadien is er een Sports Meet-up met als gastspreker wielerkampioen Sven Nys begeesterd komt spreke. De vele ervaringen die Sven op deed tijdens zijn sportcarrière zijn de basis voor keynote speeches die hij brengt voor bedrijven, seminaries of speciale gelegenheden. Na afloop van de lezing is er mogelijkheid om vragen te stellen aan Sven, een foto en handtekening te vragen", klinkt het.

Op 5 januari sluit de winterbar met een leuke en gezellige sportquiz. “Wie in de ban is van sport en het niet kan laten om op saaie familiefeesten zijn of haar nieuwste sportweetjes boven te halen, kan samen met enkele ijzersterke teamgenoten uitblinken tijdens een reeks spetterende vragenrondes over sport. Het wordt dus geen saaie bedoening, al was het maar door de aanwezigheid van presentator Ruben Van Gucht.”

Voor alle praktische details en inschrijvingen: www.mv-sportevents.be.