Alerte uitbaatster krantenwinkel helpt Bulgaarse dievenbende oprollen Frank Eeckhout

27 december 2018

16u39 0 Geraardsbergen Dankzij haar alertheid heeft Lieve Dauw van krantenwinkel ‘t Boeketje in Moerbeke een Bulgaarse dievenbende helpen oprollen. “De politie kon de bende inrekenen aan het station van Moerbeke”, getuigt Lieve.

Lieve Dauw kreeg woensdagmorgen kort voor 10 uur twee ongure types over de vloer in haar krantenwinkel. “Terwijl één van hen mij één en ander kwam vragen aan de toonbank, snuisterde de andere wat rond. Die kerel zorgde er ook voor dat hij buiten mijn gezichtsveld bleef. Nadat de twee de winkel verlaten hadden, keek ik op mijn bewakingscamera en merkte ik hoe één van hen een doos tabak wegmoffelde. Terwijl ik de politie alarmeerde liep ik naar buiten of te zien of de dieven nog te bespeuren waren. Aan het station zag ik nog wat mannen rondhangen aan een verdachte bestelwagen", vertelt Lieve.

Agenten van politie Geraardsbergen/Lierde waren snel ter plaatse en bekeken op hun beurt de camerabeelden. Ze namen foto’s van de verdachten en gingen de baan op. Nog geen half uur werd de dievenbende al in de boeien geslagen. Het bleek om een Bulgaarse dievenbende te gaan. Hun rugzakken staken vol met gestolen goederen", weet Lieve.