Alcoholscans in alle Geraardsbergse horecazaken? Frank Eeckhout

14 november 2018

Komen er alcoholscans in alle Geraardsbergse horecazaken? Als het van Stéphan Bourlau (Het Alternatief) afhangt wel. Schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine (Open Vld) zegt niet meteen neen tegen het voorstel. "Het lijkt mij goed om dat te onderzoeken", zegt Fontaine.

Kleine honger, grote dorst of een weekendje weg. In Geraardsbergen is er aanbod voor elke smaak en beurs. Het centrum en de deelgemeenten bieden stijlvolle restaurants, gezellige koffiebars en tearooms, trendy bars, feestzalen, charmante logies en een massa leuke plekjes voor een snelle hap of frisse pint. Deze horeca, in combinatie met een uitgebreide detailhandel, maken van Geraardsbergen een aantrekkelijke plaats voor dag- en weekendtoeristen. Toch ontbrak het tot op de dag van vandaag aan duidelijke visie wat de plaatselijke horeca betreft. Met een horecabeleidsplan wil het stadsbestuur daar nu verandering in brengen.

“We merkten de voorbije jaren dat de verstandhouding tussen horeca en stad niet altijd even gemakkelijk liep. Daarom was er nood aan een aangepast actieplan. Essentieel daarbij was om de mening van iedereen te horen, zodat we een volledig beeld kregen van de horeca in Geraardsbergen. De cijfers gaven ons de kwantitatieve informatie, terwijl de enquêtes vooral over het kwalitatieve gingen", legt schepen Véronique Fontaine de aanpak uit.

Uiteindelijk werden op basis van een analyse vijf thema’s gekozen met elk een eigen werkgroep. “Die werkgroepen handelden over een beter terrasbeleid, een beter overleg tussen stad en horeca, een betere communicatie over de acties en een nauwere samenwerking tussen de verschillende horecazaken. Tenslotte willen we ook de aantrekkingskracht van onze lokale horeca vergroten.”

“Deze hele mix van acties zal er voor zorgen dat we de horeca van Geraardsbergen kunnen versterken en dat we een betere afstemming krijgen tussen horeca en stad. Belangrijke actie binnen het plan is de aanstelling van een horecacoach, die de link moet worden tussen horeca en stad. Het hele plan zal een meerwaarde voor de horeca zijn en daardoor een meerwaarde bieden voor de stad. Want een levendige horeca zorgt voor een levendige en bruisende stad, besluit Fontaine.

Naar aanleiding van het voorgestelde horecabeleidsplan stelde gemeenteraadslid Stéphan Bourlau voor om alcoholscans te introduceren bij de horeca uitbaters. “Met dit apparaat kan men nauwkeurig de alcoholintoxicatie opmeten na een café- of restaurantbezoek. Via subsidies en op vrijwillige basis moeten we uitbaters de kans geven dergelijk toestel aan te kopen", meent Bourlau. Schepen Véronique Fontaine is het voorstel wel genegen en gaat die mogelijkheid om alcoholscan aan te kopen, laten onderzoeken.