Agenten willen rijbewijs van bestuurder intrekken, maar krijgen de deur letterlijk tegen zich: beklaagde riskeert 4 maanden cel Lieke D'hondt

14 maart 2019

17u29 0 Geraardsbergen Een alcoholcontrole is voor de 55-jarige P.V. uit Geraardsbergen slecht afgelopen. De man blies positief. De man gaf echter niet zijn rijbewijs, maar wel dat van zijn echtgenoot af. Toen de politie bij hem thuis het juiste rijbewijs kwam ophalen, gedroeg hij zich arrogant. De man riskeert een celstraf van 4 maanden en een boete van 400 euro.

De beklaagde had een vijftal Leffes op toen hij bij een alcoholcontrole een positieve ademtest aflegde. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken, maar hij gaf niet zijn eigen rijbewijs aan de agenten. Wel dat van zijn echtgenoot. De al dan niet bewuste fout werd niet meteen opgemerkt, waardoor twee agenten de ochtend nadien naar het huis van de beklaagde trokken om het juiste rijbewijs in ontvangst te nemen. “De beklaagde reageerde meteen heel geagiteerd toen hij de agenten zag”, verduidelijkt de procureur. “Hij heeft één van de agenten naar buiten geduwd en de deur tegen hem dichtgeslagen.” Het Openbaar Ministerie vordert voor de feiten een celstraf van 4 maanden een boete van 400 euro.

De advocaat van de beklaagde vraagt aan de rechter om rekening te houden met het feit dat de agenten om 5 uur ’s ochtends voor de deur stonden. “Mijn cliënt was nog half aan het slapen toen ze binnenkwamen. Hij heeft ook zelf een slag gekregen van een agent en wou ze daarna naar buiten begeleiden. Als de deur tegen één van de agenten dicht is geslagen, dan was dat per ongeluk.” De rechter zal zich op 25 april uitspreken over de feiten.