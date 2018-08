AED-toestel gestolen aan Middenschool KOEN MOREAU en FRANK EECKHOUT

22 augustus 2018

19u30 0 Geraardsbergen Langs de Begijnhofkaai werd aan de Middenschool tijdens de vakantie een AED-toestel gestolen. Zo'n toestellen worden gebruikt om levens te redden in geval van hartfalen.

Net als bij een zeventiental andere instellingen van de scholengemeenschap, werd twee jaar geleden ook aan de Begijnhofkaai een AED-toestel opgehangen. Die kostten ruim 1.700 euro per stuk. "Het toestel moet al een poos verdwenen zijn, maar we hebben de diefstal nu pas opgemerkt", zegt directeur Betty Gierts.

Net als op veel andere plaatsen werd het AED-toestel nochtans bewaakt. "Een camera houdt het toestel in het oog, maar die beelden moeten nog onderzocht worden."

Diefstal van een AED-toestel lijkt zeldzaam, maar nieuw is het niet. In Nederland, waar het gebruik van zo'n toestel meer ingeburgerd is dan bij ons, bestaat er zelfs een website waar gestolen toestellen aangegeven worden. De Middenschool legde intussen klacht neer bij de politie tegen onbekenden. Wie in de voorbije weken iets verdacht opmerkte aan de schoolpoort, mag dat laten weten aan de lokale politie via 053/43.04.30