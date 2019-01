Adviesraden van bib en CC De Abdij zoekt geïnteresseerde burgers FEL

18u19 0 Geraardsbergen De verkiezingen zijn achter de rug, de gemeenteraad is gevormd en ook de adviesraden van de bibliotheek en het cultuurcentrum De Abdij worden vernieuwd.

De bibliotheek en het cultuurcentrum geven graag iedereen de kans om te participeren in een adviesraad. “Hiervoor zijn wij op zoek naar inwoners uit Geraardsbergen die interesse hebben in het wel en wee van de bibliotheek en het cultuurcentrum én graag mee het beleid invullen", klinkt het.

Stel dan je kandidatuur voor eind januari voor één of beide adviesraden en stuur je cv via mail naar bibliotheek@geraardsbergen.be of per brief naar Openbare Bibliotheek, t.a.v. Paul De Taeye, Gasthuisstraat 28, 9500 Geraardsbergen en/of naar brenda.degalan@deabdij.be of per brief Cultuurcentrum, t.a.v. Brenda De Galan, Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen.