Acker & Go Distillery ontvangt Handmade in Belgium-authenticiteitslabel Frank Eeckhout

17 december 2018

16u14 1 Geraardsbergen Acker & Go Distillery uit Geraardsbergen heeft zondag het Handmade in Belgium-authenticiteitslabel. Zaakvoerders Alfred Van Acker en Hilde Goossens werd door de stad ook bekroond als beste startende onderneming van het jaar.

Dankzij het authenticiteitslabel Handmade in Belgium (HIB), uitgereikt door UNIZO, krijgt de consument de garantie dat het product ambachtelijk en met liefde gemaakt is. Enkel wie aan de strikte criteria van het label voldoet, komt in aanmerking. Een jury van ondernemers en experts kent dit label toe. Zo moet de ambachtelijke ondernemer zijn beroep in hoofdberoep uitoefenen, mag hij of zij maximum twintig werknemers in dienst hebben, moet het product minstens vijftig procent ‘handmade’ zijn, moet het product een zekere nutsfunctie hebben en de handtekening van de maker dragen.

De distilleerderij van Alfred Van Acker voldoet aan al deze criteria. “Wij fermenteren tweederangs fruit of overproductie van fruit en distilleren dat tot een drank. Ook de persresten van wijnboeren krijgen bij ons een tweede leven door er een soort van grappa van te maken. Daarnaast zetten wij in op het afnemen van grondstoffen van lokale producenten om de aloude traditie van het stoken voort te zetten. De nadruk ligt op de smaken en aroma’s van de grondstoffen. Twee derde van het proces is handwerk", vertelt Alfred.

De dranken van Acker & Go Distillery herken je aan de vierkante flessen, een verwijzing naar de kasseien van de Muur van Geraardsbergen. Meer info over de activiteiten van Acker & Go Distillery vind je op www.agdistillery.be.