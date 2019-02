Achtste stripfestival in JC De Spiraal Frank Eeckhout

15 februari 2019

13u16 0 Geraardsbergen 48 striptekenaars uit binnen- en buitenland maken op zondag 10 maart van 10 tot 18 uur hun opwachting in JC De Spiraal voor het achtste stripfestival in Geraardsbergen.

De buitenlandse auteurs komen uit Servië, Rusland, Frankrijk, Italië en Spanje. Een grote tekening staat klaar voor vlijtige inkleurders en een prachtige expositie met originele platen van Stefano Carloni is de hele dag te bezichtigen. De striptekenaars signeren er ook hun boeken. Daarnaast zijn er standen met tweedehands strips, is er een workshop striptekenen en is er kindergrime voorzien. De toegang bedraagt 3 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis binnen.