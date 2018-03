Achterruit van wagen kapotgeslagen 08 maart 2018

In de Reepstraat in Nederboelare is woensdagmorgen tussen 5.30 en 6 uur de achterruit van een Peugeot Partner kapotgeslagen. De wagen is speciaal uitgerust om een minder mobiel persoon mee te vervoeren. Waarschijnlijk gaat het om puur vandalisme, want volgens de eigenares lag er niets waardevol in de wagen. De vrouw diende klacht in bij de politie en doet een oproep naar getuigen. Volgens bewoners van de Reepstraat is het niet de eerste keer dat er wagens in de buurt beschadigd worden. De politie is een onderzoek gestart. (FEL)