Aanhangwagen gestolen 07 maart 2018

02u30 0

Langs de Groteweg in Overboelare is in de nacht van maandag op dinsdag een aanhangwagen vol materiaal gestolen. De aanhangwagen stond in de voortuin van een woning. Van de dieven ontbreekt voorlopig elk spoor. Getuigen van de diefstal worden gevraagd zich te melden bij de lokale politie in Geraardsbergen.





(FEL)