Aalmoezenier vertelt over zijn werk en leven in de gevangenis FEL

22 november 2018

10u11 0 Geraardsbergen KWB-Nederboelare heeft jezuïet Leo Deweerdt uitgenodigd om te komen spreken over zijn werk als aalmoezenier in de gevangenis.

Leo is afkomstig van Nederboelare en is Jezuïet sinds 1991. In 2000 werd hij tot priester gewijd. Leo De Weerdt sj werd op 1 januari 2013 benoemd tot hoofdaalmoezenier voor de katholieke eredienst in de gevangenis. Hij wil vooral de onverschilligheid voor mensen achter tralies doorbreken. “Als christenen iets kunnen betekenen voor deze verharde samenleving, dan is het wel door te beseffen dat iedereen fouten maakt”, zegt hij.

De gespreksavond vindt plaats op dinsdag 27 november om 20 uur in de winterkapel van de Sint-Machariuskerk in Nederboelare.