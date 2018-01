9 rijbewijzen ingetrokken 02u49 0

Politie Geraardsbergen/Lierde heeft tijdens het "Weekend zonder alcohol', zes rijbewijzen ingetrokken van bestuurders die te diep in het glas gekeken hadden. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en vier rijbewijzen werden voor enkele uren ingehouden. 205 bestuurders werden onderworpen aan een ademtest. Er werden ook vier bestuurders onderworpen aan een speekseltest. Drie daarvan waren positief. Hiervoor werden drie processen-verbaal opgesteld en hun rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Eén voertuig werd aan de klem gelegd omdat de verzekering niet in orde was. Tijdens de verkeersactie werden ook 1.149 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Daarbij werden 77 overtredingen vastgesteld. (FEL)