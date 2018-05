60 kilometer op de fiets met nieuw hart NEGENTIENJARIGE RIJDT TRANSPLANTOUR FRANK EECKHOUT

19 mei 2018

02u32 0 Geraardsbergen Op je 16de een harttransplantatie ondergaan en twee jaar later de Mont Ventoux oprijden. Niet verwonderlijk dat Stijn Claes (19) vandaag het gezicht is van de TransplantouR. "Sporten is een eerbetoon aan de donor", zegt dokter Harlinde Peperstraete.

Dit weekend is er een nieuwe editie van TransplantouR. Mensen die ooit een orgaantransplantatie kregen, fietsen of wandelen tussen Gent en Brugge. Met TransplantouR motiveert de organisatie meer dan honderd deelnemers om er samen een weekend voor te gaan, ieder op zijn of haar tempo. Zo zet de organisatie niet alleen mensen in beweging, maar vestigt ze ook de aandacht op het belang van orgaandonatie.





Stan Van Samang, peter van Transplantoux, geeft in Gent het startschot samen met de hoofdarts, prof. dr. Renaat Peleman, van het UZ Gent. "Toen ik gevraagd werd om peter te worden van Transplantoux, was ik meteen enthousiast. De evenementen die Transplantoux organiseert, zoals deze TransplantouR, waarbij patiënten worden aangemoedigd om te blijven bewegen, vind ik echt super belangrijk. Hopelijk kunnen ze ook dit jaar op veel belangstelling en deelnemers rekenen", zegt de zanger.





Eén van de deelnemers is Stijn Claes uit Overboelare. Stijn werd geboren met een verdikte hartspier en kreeg twee maanden na zijn zestiende verjaardag al een nieuw hart.





"In mijn kinderjaren wilde mijn gezondheid nog mee, maar vanaf 2012 ging het plots bergaf waardoor ik een defibrillator ingeplant kreeg. Een jaar later onderging ik een nieuwe ingreep maar ook dat bracht geen soelaas. In 2014 kwam ik op de transplantatielijst voor kinderen te staan nadat ik was flauwgevallen tijdens het fietsen. De defibrillator redde toen mijn leven. Plots kwam alles in een stroomversnelling. Ik oktober werd ik 16 en kwam ik op een wachtlijst voor volwassenen te staan. Twee maanden later was mijn toestand zo slecht geworden dat specialisten mij op de urgentielijst plaatsten. Ik kon geen twee meter meer stappen. Op 10 december kreeg ik een nieuw hart", vertelt Stijn.





Afstuderen

Drie en een half jaar later voelt Stijn zich als herboren. "Ik leef om te leven en doe dingen die ik nooit heb kunnen doen. Eind juni studeer ik af via het tweedekansonderwijs en ga ik op zoek naar een job. Vorig jaar al ben ik de Mont Ventoux opgereden, dus die 60 kilometer tussen Gent en Bruggen zullen ook wel geen probleem zijn. Ik maak er uiteraard geen wedstrijd van, maar fiets de kilometers in een rustig tempo", besluit Stijn.