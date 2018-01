560.000 euro voor extra impuls in strijd tegen kinderarmoede 02u48 0 Geraardsbergen Het Huis van het Kind van het OCMW-Geraardsbergen krijgt van de Vlaamse overheid 560.000 euro voor de organisatie van kind- en ouderactiviteiten in de strijd tegen kinderarmoede. "Daarnaast komen er ook extra plaatsen in de kinderdagverblijven", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V).

Vlaams minister Jo Vandeurzen zette onder impuls van de Koning Boudewijnstichting het project Kind- Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding op het getouw. "Dat project ondersteunt een nieuw aanbod van basisvoorzieningen dat ouders sterker maakt en kinderen zoveel mogelijk kansen op ontplooiing geeft. De samenwerking loopt over de volgende 10 jaar. Daarmee is een bedrag gemoeid van 560.000 euro. Bovendien krijgt Geraardsbergen 20 inkomstengerelateerde plaatsen bij in de kinderdagverblijven", zegt David Larmuseau.





Kroon op het werk

Deze goedkeuring is voor de OCMW-voorzitter de kroon op het werk van het Huis van het Kind. "Dat ontplooit sinds zijn oprichting in februari 2016 een ongeziene positieve dynamiek. Zo is het aantal medewerkers verdrievoudigd, van drie naar negen. Uitschieters in de werking zijn de Focusgroep met kwetsbare ouders, het gebruik van vernieuwende methodieken en de inschakeling van gynaecologen, wat uniek is in Vlaanderen", aldus Larmuseau.





Extra impuls

"Kinderopvang is een krachtig instrument in het voorkomen van kinderarmoede als in het helpen van gezinnen om uit de armoede te geraken", gaat schepen van Jeugd Fernand Van Trimpot (CD&V) verder.





"Kinderopvang biedt gezinnen de kans om arbeidsactief te zijn of te worden en stimuleert ook de ontwikkeling van kinderen, biedt opvoedingsondersteuning en zorgt voor ontmoeting tussen ouders en betrokkenheid van de buurt. Deze bijkomende middelen stellen ons in staat om een extra impuls te geven aan de strijd tegen de kinderarmoede." (FEL)