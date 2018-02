52-jarige man sterft in woningbrand OOK HUIS VAN BUREN ONBEWOONBAAR VERKLAARD DOOR SCHADE AAN DAK FRANK EECKHOUT

21 februari 2018

02u33 0 Geraardsbergen In de IJsbroekstraat in Schendelbeke is maadagnacht de 52-jarige Dirk Engels om het leven gekomen bij een woningbrand. De man werd wellicht verrast in zijn slaap. Ook een aanpalende woning liep heel wat schade op. Een grootmoeder, die daar op haar twee kleinkinderen paste, slaagde erin samen met de kinderen de woning te verlaten. Zij werden tijdelijk opgevangen bij de overburen.

De brand moet ontstaan zijn omstreeks 2.30 uur, maar werd pas opgemerkt toen de vlammen al uit de ramen en het dak sloegen. "Wellicht was het vuur al even aan het woeden. Toen de vlammen zuurstof kregen, door bijvoorbeeld een gesprongen raam, werd de woning meteen herschapen in een vuurzee. Reeds toen we de straat indraaiden, merkten we de impact van de brand op", zegt korpsoverste Bert De Clercq van brandweerpost Geraardsbergen. De eerste opdracht van de brandweermannen was ervoor te zorgen dat de vlammen niet oversloegen op de aanpalende woning. Zij werden in hun strijd geholpen door een relatieve windstilte, waardoor het vuur vertikaal de lucht invloog.





Hevige knallen

Al snel werd duidelijk dat de bewoner zich nog in de brandende woning bevond. "Pas na een uur konden we de woonst betreden. In de gang troffen we het verkoolde lichaam van het slachtoffer aan. Van de woning bleef niets meer over. Enkel de buitenmuren staan nog overeind."





Omwonenden hoorden ook enkele hevige knallen tijdens de brand. "Enkele brandende brokstukken zijn op de wagen van het slachtoffer terechtgekomen waardoor ook die vuur vatte. De knallen komen waarschijnlijk van de ontplofte banden", aldus De Clercq.





Oorzaak niet gekend

Ook de aanpalende woning liep heel wat schade op. "Vooral dan aan de dakconstructie waardoor ook die woning voorlopig onbewoonbaar is", geeft de korpsoverste nog mee. De bewoner van die woning was maandagavond naar Ninove getrokken om carnaval te vieren. Zijn moeder sliep bij hem in om op de twee kinderen te passen. Ook zijn waren serieus onder de indruk van de vuurzee. Ze werden in eerste instantie opgevangen door de overburen en trokken nadien naar de woning van de grootmoeder. Ook burgemeester Guido de Padt kwam 's nachts ter plaatse om zich van de situatie te vergewissen. "Het slachtoffer blijkt nogal een eenzaat te zijn die weinig contact had met de buren", vertelt De Padt.





Een branddeskundige van parket Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om de oorzaak van de brand te achterhalen maar die was gisterenavond nog niet gekend. Het verkoolde lichaam van het slachtoffer werd voor forensisch onderzoek overgebracht naar het Centrum voor Gerechtelijke Geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen.