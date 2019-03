46-jarige man bespuwt en schop agent in politiecommissariaat Frank Eeckhout

29 maart 2019

18u29 0 Geraardsbergen Het parket van Oudenaarde vraagt de aanhouding van een 46-jarige man met de Marokkaanse nationaliteit omdat die in het politiecommissariaat van Geraardsbergen naar een agent spuwde en vervolgens een agent in de buik stampte.

Donderdagavond omstreeks 19.30 uur werd de politie van Geraardsbergen/Lierde opgeroepen voor een vechtpartij in een café op het Stationsplein in Geraardsbergen. Een klant zou er een slag gekregen hebben van een andere persoon. “De verdachte werd aan een controle onderworpen, maar kon geen geldige verblijfsdocumenten voorleggen. De politie besliste daarom om de man mee te nemen naar het politiebureel”, zegt Sarah Demeyer, persmagistraat bij parket Oost-Vlaanderen.

In het politiebureel weigerde de man iedere medewerking en werd hij agressief tegenover de politiemensen. “Daarop werd beslist om de verdachte in een cel op te sluiten. In de cel spuwde de verdachte in de richting van een politieman die hem begeleidde. Er kwam speeksel terecht in de mond van de politieman. Twee collega’s kwamen bijstand leveren. De verdachte slaagde er evenwel nog in om in de buik van de eerste politieman te schoppen. Aangezien de man gekend is als druggebruiker, zal de agent die spuwsel in de mond kreeg zich moeten laten controleren op mogelijke infecties”, aldus Demeyer.

De feiten werd vastgelegd op camera. De verdachte werd vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket vraagt zijn aanhouding.