31,5 miljoen geleend om alle kosten te betalen en nog tekort van 600.000 euro: “Geraardsbergen is virtueel failliet” Frank Eeckhout

25 januari 2019

18u37 0 Geraardsbergen Geraardsbergen heeft het budget jaren opgesmukt met een financiële truc. “Sinds 2014 werden enkel interesten afbetaald en werd er amper kapitaal afgelost. Daarom moest de stad vorig jaar al 19 miljoen euro lenen. Dit jaar komt daar nog eens 12,5 miljoen bij. Ik kan daaruit maar één conclusie trekken: Geraardsbergen is failliet", zegt Emma Van der Maelen (sp.a).

Volgens Emma Van der Maelen voorspelt het budget van 2019 nog meer onheil. “Het is onbegrijpelijk dat Open Vld en CD&V dergelijke praktijken toepassen. Men wilde de lintjes van sommige projecten nog doorknippen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar de factuur werd doodleuk doorgeschoven naar de toekomst. We houden ons hart vast wat deze meerderheid van Open Vlden CD&V nog zal schrappen om de financiële put te dichten, want er moet nog 600.000 euro bespaard worden. Dat wil ook zeggen dat de stad geen ruimte heeft om nog gewone uitgaven te doen of om een investering te doen met eigen middelen. Het stadsbestuur is genoodzaakt de inkomsten te verhogen en de uitgaven te verminderen. Het is simpel: er is geen eurocent meer in kassa", stelt Emma Van der Maelen.

Voormalig schepen van Financiën Ann Panis (Open Vld) is niet opgezet met de kritiek. “De sp.a doet opnieuw alsof haar neus bloedt. Zoals dat reeds bij de sluiting van de materniteit het geval was, wil men ook in deze de indruk wekken dat men het niet heeft geweten. Niets is minder waar: in de voorbije jaren werd op elke commissie, waarop de budgetten werden besproken, uitgebreid toelichting gegeven op welke wijze men de leningen zou gaan financieren. Ook in de begrotings- en rekeningdocumenten kon men dat terugvinden. De kritiek die men nu levert is dus onterecht", reageert Panis.

Wel leningen afgelost

Volgens Ann Panis zijn er tussen 2014 en 2018 wel leningen afgelost. “Onze schuld verminderde zelfs met 14 miljoen euro. Dit waren leningen van de legislaturen hiervoor, dus ook van investeringen die de vorige coalitiepartners mee goedkeurden. Pas vanaf 2018 werden nieuwe leningen opgenomen in het kader van de investeringen die wij in ons meerjarenplan hadden voorzien. Ondertussen werden er ook door de uiterst lage rentevoet kortetermijnleningen opgenomen, maar onze financieel beheerder heeft steeds op gemeenteraadscommissies uitgelegd waarvoor die waren en wat zo’n lening juist was. Alles paste ook perfect in ons financieel meerjarenplan, net zoals de vermindering van de personenbelasting.”

“Ons meerjarenplan reikt echter wel tot en met 2019. Dit betekent dat door de financiële inspanningen die we nu doen voor het ziekenhuis, door de min-ontvangsten van de taxshift, de toelagen uit het gemeentefonds en onze pensioenbijdragen, dat we daardoor ons meerjarenplan even moeten herzien. Na de goedkeuring van het budget van 2019 beginnen we onmiddellijk met het opmaken van het meerjarenplan 2020-2025. We beseffen dat er bijzondere inspanningen moeten gebeuren, maar daarvoor dient ook de opmaak van zo’n meerjarenplan", besluit Panis.