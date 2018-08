29 kunstenaars stellen werken tentoon langs kunstroute Gerart Frank Eeckhout

26 augustus 2018

De vzw GerArt organiseert dit jaar opnieuw een kunstenaarsroute in Geraardsbergen.

Twee weekends lang openen de Geraardsbergse kunstenaars hun ateliers voor het publiek tijdens deze tweejaarlijkse kunstroute. De route door Geraardsbergen brengt de bezoeker tot bij de kunstenaar zelf in zijn eigen leefwereld. "Geen mooiere plek om met de kunstenaar en zijn werk in contact te komen als in zijn of haar atelier. Daar kreeg het werk immers vorm, kleur en dimensie", meent Rob Meijer van Putten.

De route begint met een overzichtstentoonstelling van alle deelnemers in het Koetsenhuis nabij het Abdijpark. "Een aantal kunstenaars verkoos een externe locatie om tentoon te stellen. De kloostergangen van de oude priorij van Hunnegem, een bouwwerk dat eveneens aan de basis van het ontstaan van Geraardsbergen ligt, vormen het fraaie decor voor hun werk", geeft Meijer van Putten nog mee.

Kunstroute Geraardsbergen vindt plaats in de weekends van 8 en 9 en 15 en 16 september telkens van 13 tot 19 uur. Startpunt Koetsenhuis, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen.