230.000 euro voor isolatie dak kunstacademie 31 januari 2018

02u39 0

In het kader van het Vlaams Klimaatplan kent Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits Geraardsbergen 230.000 euro subsidie toe om het dak van de kunstacademie te isoleren. Schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V): "Ik ben heel tevreden dat minister Crevits wil inzetten op duurzame gebouwen in het kunstonderwijs. De dakisolatie zal een serieuze besparing op stookkosten opleveren. Ook dit gebouw is een belangrijke partner om de klimaatdoelstellingen van Vlaanderen en onze stad te behalen." De kostprijs is geraamd op 460.000 euro. (FEL)