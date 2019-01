135 enthousiastelingen duiken De Gavers in Frank Eeckhout

06 januari 2019

15u48 0 Geraardsbergen Zo’n 135 enthousiastelingen hadden hun foutste outfit van onder het stof gehaald om in De Gavers te duiken op de nieuwjaarsduik van Project G en Gobio Divers Geraardsbergen. Dat ware er ruim 45 meer dan vorig jaar.

De deelnemers konden de opwarming met dansgroep Dizzy Dance best wel gebruiken want het water van de Gavers was amper 8 graden. Dat weerhield hen niet om vol enthousiasme het water in de duiken. Al moeten we bij sommigen dat duiken wel met een korreltje zout nemen. Een aantal van de deelnemers hield het immers bij pootje baden. Anderen gingen dan weer helemaal kopje onder.