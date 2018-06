10.000 stappen wandeling 06 juni 2018

In Overboelare vindt op 17 juni, met de steun van de gezinsraad, een 10.000 stappen wandeling plaats. "Het stimuleren van lichaamsbeweging verhoogt de levenskwaliteit en het aantal levensjaren", zegt schepen van Sociale Zaken en Welzijn David Larmuseau (CD&V). De wandeling loodst de deelnemers langs de mooiste plaatsen in Overboelare. De 10.000 stappen wandeling start aan het plein in Overboelare (ter hoogte van de Burgstraat aan de Groteweg). De afstand bedraagt ongeveer zeven kilometer. Inschrijven is gratis en kan tussen 9 en 11 uur. (FEL)