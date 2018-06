"Wellicht te dronken om botsing gevoeld te hebben" 02 juni 2018

02u53 0 Geraardsbergen S. V. uit Geraardsbergen is in de Oudenaardse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 2.000 euro nadat hij in dronken toestand een ongeval veroorzaakte en daarna vluchtmisdrijf pleegde.

"Mijn cliënt was op vermaakuitstap geweest en is nadien helaas nog in de wagen gekropen", vertelde zijn advocaat. "Op de Markt in Geraardsbergen heeft hij een ander voertuig geraakt, waarna hij is doorgereden. Hij was wel zo dronken dat de kans bestaat dat hij het niet heeft gevoeld."





Traag gereden

Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. Die onderwierp de man aan een ademtest. Daaruit bleek dat hij maar liefst 3,45 promille alcohol in zijn bloed had, goed voor zo'n 17 pintjes. "Niet onbelangrijk is dat hij heel traag heeft gereden", voegde zijn advocaat er nog aan toe. "Hij heeft dus niemand in gevaar gebracht."





De politierechter legde de man naast de boete ook 2,5 maanden rijverbod op. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR)