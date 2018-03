'Tussen Liefde en Leegte' in het Koetshuis 20 maart 2018

Corina Heylebosch en Chris Van Impe presenteren van zaterdag 14 tot en met zondag 22 april haar werken 'Tussen Liefde en Leegte' in het Koetshuis in Geraardsbergen. Corina en Chris leerden elkaar kennen in de Kunstacademie van Geraardsbergen, waar ze elk hun eigen stijl handhaven. Corina's werken zijn confronterend met een emotionele diepgang. Positieve en negatieve gevoelens zet Corina om in doeken met een kleurenpalet dat manoeuvreert tussen zwartwit en zeer kleurrijke doeken die een surreële en expressieve wereld creëren. Daarnaast presenteert zij voor deze expositie ook een aantal assemblages. Chris' doeken bieden een gamma van stijlen aan, gaande van abstracte werken, realistische werken tot werken met een non-figuratieve inslag. De tentoonstelling is vrij te bezoeken tussen 13.30 en 18 uur, op maandag is de tentoonstelling geopend van 10.30 tot 16 uur. (FEL)