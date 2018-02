'Turtles' moeten toeschouwers Krakelingen en Omloop beschermen 23 februari 2018

02u51 0 Geraardsbergen Tijdens de passage van de Omloop en tijdens Krakelingen zet politie Geraardsbergen/Lierde voor het eerst 'turtles' in om straten af te sluiten. De stalen 'turtles' zijn voorzien van sterke pinnen, hangen aan elkaar met drie kettingen en worden telkens opengespreid op de rijbaan. Op die manier wordt het onmogelijk om de feestzone in te rijden", verzekert burgemeester Guido De Padt.

Vele activiteiten vragen uiteraard om extra verkeers- en veiligheidsmaatregelen. Inzake bescherming is het zo dat de lokale politie Geraardsbergen/Lierde het volledige weekend sterk aanwezig zal zijn en daadkrachtig zal reageren op elk incident. Verhoogde waakzaamheid, controles van personen en voertuigen en specifieke verkeersmaatregelen in functie van een veilig verloop van de Krakelingenstoet (binnenstad is parkeer- en verkeersvrij) en bij de doortocht van de Omloop, zijn een aantal standaardmaatregelen die de politie hanteert. "Wij vragen aan de feestvierders en wielerliefhebbers begrip en medewerking voor de controles. Rugzakken zijn niet verboden, maar worden wel afgeraden. Breng daarom zo weinig als mogelijk rugzakken, reistassen of dergelijke mee en laat ze deze zeker niet onbeheerd achter", adviseert korpschef Jurgen De Landsheer.





Geraardsbergen maakt ook gebruik van een nieuwigheid. "Dit weekend zal de politie ook werken met het zogenaamde 'turtle-systeem' in bepaalde straten die rechtstreeks toegang geven tot de feestzone. Op die manier wordt het onmogelijk om de feestzone in te rijden. Elke 'turtle' wordt voorzien van signalisatie én een begeleider", kondigt burgemeester De Padt aan. Hij benadrukt ook het belang van preventie en burgerparticipatie. "Wij roepen iedereen op om waakzaam te zijn en onmiddellijk verdachte personen, voertuigen of handelingen te melden." Andere preventieve middelen, zoals de camerabewaking, ondersteunen het globale veiligheidsconcept. (FEL