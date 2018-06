't Komisjken is mini-supermarkt voor kansarme gezinnen 08 juni 2018

Met 't Komisjken heeft OCMW Geraardsbergen een mini-supermarkt voor kansarme gezinnen geopend in wijkcentrum De Poort. "Dit is een winkel waar we de voedseloverschotten van enkele warenhuizen aanbieden aan de personen die recht hebben op een voedselpakket. Zij krijgen hiervoor elke maand punten waarmee ze naar hartenlust kunnen shoppen. Met 't Komisjken gaan we veel verder dan een sociale kruidenier. Het aanbod bij ons is veel groter en de aankopen zijn gratis. Daarbovenop behouden we onze maandelijkse voedselbedeling", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. 't Komisjken is op elke donderdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur, behalve in de week van de maandelijkse voedselbedeling. (FEL)