't Karmelieten doet mee Ketnet Koekenbak voor De Warmste Week Frank Eeckhout

17 december 2018

15u52 3 Geraardsbergen De basisschool van het Sint-Jozefsinstituut, ‘t Karmelieten, doet mee aan de Ketnet Koekenbak voor De Warmste Week.

De wrappers van Ketnet roepen alle klassen in Vlaanderen op om een goed doel van Music for Kids te kiezen en een Ketnet Koekenbak te organiseren. “Maandag verkocht het vijfde leerjaar wafeltjes op de wekelijkse markt in Geraardsbergen. Dinsdag organiseren ze ook een verkoop op school. Woensdagmorgen worden ontbijtkoeken verkocht aan de ingang van de school en donderdag zijn alle ouders en grootouders van 11 tot 15 uur welkom in de cafetaria van het vijfde leerjaar om pannenkoeken te smullen en chocolademelk te drinken. De leerlingen laten zich ondertussen van hun sportieve kant zien tijdens een obstacle run en een sponsorloop", laat de school weten.