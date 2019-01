“Sluiting materniteit is slag in het gezicht van Geraardsbergenaar” Frank Eeckhout

07 januari 2019

13u58 3 Geraardsbergen “Voor de Geraardsbergenaar is de sluiting van de materniteit een ramp. Dit is dienstverlening die verdwijnt. We hadden hier een materniteit die prachtig werk levert, waar alle moeders tevreden over zijn, maar die nu verdwijnt omdat er bespaard wordt op gezondheidszorg en omdat sommigen er zelfs winst op willen maken. Onbegrijpelijk”, zegt Nick Dobbelaere, voorzitter van PVDA Geraardsbergen.

Dobbelaere wijst met een beschuldigende vinger naar Open Vld en CD&V. “De beslissing was al lang genomen, maar het stadsbestuur heeft netjes gewacht tot na de verkiezingen om de hakbijl effectief te laten vallen. Ik zie twee redenen waarom de materniteit moet verdwijnen. Ten eerste geeft de regering zoveel geld uit aan cadeaus voor de rijke elite (gevechtsvliegtuigen, belastingverlaging voor bedrijven) dat er moet bespaard worden bij de gewone mens. En men gaat het geld zoeken bij de pensioenen, de openbare diensten en nu dus ook in de gezondheidszorg. Onaanvaardbaar, vinden wij. Ten tweede is er een privatisering aan de gang. Het ASZ komt deels in handen van de artsen en die willen winst maken op het geld dat ze erin steken. De materniteit uit Geraardsbergen weghalen past perfect in dat plaatje", meent Dobbelaere.

Toen in 2016 de eerste geruchten over de sluiting van de materniteit de kop opstaken, schoot PVDA meteen in actie. Op korte tijd verzamelden we meer dan 2.000 handtekeningen. Dit is een slag in het gezicht van al die mensen. Onze stad verliest de plek waar duizenden Geraardsbergenaren zijn geboren. Maar het is vooral opnieuw een stuk openbare dienst dat weggerukt wordt uit Geraardsbergen. En het is de burger die ervoor opdraait", besluit Dobbelaere.