'Schijt-je-rijk' bij KSA Geraardsbergen Frank Eeckhout

20 juli 2018

14u24 2

KSA Geraardsbergen organiseert vandaag om 18 uur een 'Schijt-je-rijk' en cocktailavond op de terreinen van de jeugdbeweging. "Het concept van onze 'schijt-je-rijk' is simpel. Ons grasveld wordt verdeeld in in 289 vakjes die op voorhand verkocht worden. Op het grasveld loopt een ezel. Als die ezel zijn behoefte doet (zoals de titel laat vermoeden) op een bepaald vakje, wint degene die gegokt had op dat vakje een fantastische prijs", laat Jarno Clement weten. Er zijn nog enkele vakjes beschikbaar.