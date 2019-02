“Praten over toekomst openluchtzwembad heeft geen nut” KOEN MOREAU en FRANK EECKHOUT

06 februari 2019

17u16 3 Geraardsbergen Actiegroep ‘Den Dok blijft’ wil voorlopig niet met het stadsbestuur praten over de toekomst van openluchtzwembad in Geraardsbergen. “Praten zonder info en zonder inzage in de documenten heeft geen zin”, aldus woordvoerster Marleen Francq. Burgemeester De Padt reageert dat alle info publiek werd gemaakt. Voor hem heeft praten over het zwembad evenmin nut.

Na de ludieke protestactie met een opblaasbaar zwembad tijdens de jongste gemeenteraad verklaarde burgemeester Guido De Padt (Open Vld) zich bereid in dialoog te gaan met de actievoerders en de jeugdraad. Een groot verschil met de houding van de burgervader tijdens de bewuste gemeenteraad waarop een massa volk kwam opdagen, maar waar bijna iedereen ook afdroop vooraleer het zwembad pas uren later ter sprake kwam.

Dat kwam doordat eerst de OCMW-raad – volgens De Padt omdat eerst de budgetten goedgekeurd moesten worden – werd behandeld. Vervolgens volgden nog ellenlange en tijdrovende stemmingen voor het aanstellen van afgevaardigden – volgens De Padt de schuld van de oppositie door het kansloos aanbrengen van tegenkandidaten - in tal van comités.

Rondje burgers pesten

Een houding waarmee het actiecomité, ondanks de uitleg, het vandaag nog steeds moeilijk heeft. “De manier waarop wij en alle aanwezige, geïnteresseerde en gemotiveerde burgers werden behandeld, is beneden alle peil”, aldus Francq. De vrouw is bijzonder hard. “Het rondje mensen pesten waartoe De Padt zich liet verleiden, getuigt van een gebrek aan democratisch respect voor Geraardsbergenaars die van hun stadsbestuur een eerlijke dialoog verwachten.”

Ook de gebrekkige communicatie en motivatie omtrent de plannen om openluchtzwembad ‘Den Dok’ na 130 jaar te sluiten, vraagt meer uitleg. “Wij willen graag in gesprek gaan, maar willen vooraleer we dat doen graag over alle informatie en documenten beschikken die als motivatie dienden voor het Algemeen Gemeente Bedrijf en het stadsbestuur om de sluiting van het zwembad aan te kondigen.” Pas wanneer die informatie beschikbaar is, doorgenomen en geanalyseerd werd, wil de actiegroep in gesprek gaan met het stadsbestuur. “Uiteindelijk is dat de enige manier om verdere toelichtingen te kunnen geven en vragen omtrent de standpunten voor behoud en sluiting.”

300.000 euro per jaar

Burgemeester De Padt is niet onder de indruk. “Op de gemeenteraad en op Facebook is met naald en draad tot op de euro uitgelegd wat nodig is om het zwembad opnieuw operationeel te krijgen. Conclusie kwam op een jaarkost van 300.000 euro voor amper vijf maanden genot.” Op basis daarvan en omwille van de aanwezige alternatieven hebben meerderheidspartijen Open Vld en CD&V beslist dat de site naar de toekomst beter een andere functie kan krijgen. “We willen, net zoals gebeurde met het gesloten zwembad in Kluisbergen, de site transformeren tot een voor iedereen het hele jaar door toegankelijke groene omgeving aan de Dender.”

De keuze voor de gezondheid van de mensen leek ons belangrijker dan vijf maanden plezier aan een openluchtzwembad waarvoor voldoende alternatieven voorhanden zijn Burgemeester Guido De Padt (Open Vld)

Voor de uitwerking daarvan wil De Padt samenzitten met de jeugdraad en actiegroep ‘Den Dok blijft’. Praten over het behoud van het zwembad is uitgesloten. “De beslissing tot sluiting is democratisch genomen en ik begrijp dat het zwembad symbool staat voor veel herinneringen. Ook ik leerde er destijds mijn eerste lief kennen, maar tussen nostalgie en ratio is een groot verschil.” Door de besparing voor het zwembad komen volgens De Padt extra noodzakelijke middelen vrij voor het ziekenhuis. “En de keuze voor de gezondheid van de mensen leek ons belangrijker dan vijf maanden plezier aan een openluchtzwembad waarvoor voldoende alternatieven voorhanden zijn.”

Onvolwaardige alternatieven

De Gavers als alternatief wordt echter in vraag getrokken door het actiecomité. “In de Gavers zit het nu al bomvol en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer is rampzalig. Bovendien is De Gavers verder en duurder”, aldus Marleen Francq van actiegroep ‘Den Dok blijft’. Het comité geeft dan ook niet op. “Wij vinden niet dat de bevolking de dupe moet worden het financiële wanbeleid van de voorbije jaren en zullen acties blijven voeren. De handtekeningen van boze burgers stromen overigens binnen”, luidt het alvast strijdvaardig.