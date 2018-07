"Politiek is hobby die we samen delen" DOCHTER EN VADER VAN DER MAELEN TREKKEN EN DUWEN SP.A-LIJST CLAUDIA VAN DEN HOUTE

05 juli 2018

02u52 0 Geraardsbergen De sp.a-lijst wordt op 14 oktober zowel getrokken als geduwd door Van der Maelen. Gemeenteraadslid Emma Van der Maelen is lijsttrekker, haar vader, parlementslid Dirk Van der Maelen, lijstduwer. "Het is superleuk om samen als vader en dochter naar de verkiezingen toe te werken", zegt Emma.

Het is niet de eerste keer dat vader en dochter samen opkomen voor sp.a, maar Emma staat wel voor het eerst aan top van de lijst. Politiek was haar dan ook met de paplepel meegegeven: vader Dirk Van der Maelen nam op zijn 28ste voor het eerst deel aan de gemeenteraadverkiezingen, zijn dochter begon er zelfs nog vroeger aan en stond op haar 21ste voor het eerst op de lijst. Sindsdien is ze OCMW-raadslid en -voorzitter geweest, en sinds begin deze legislatuur zetelt ze als oppositieraadslid in de gemeenteraad. "Ik ben heel vroeg in de politiek gestapt. 'Niet doen, Emma', was de eerste reactie van mijn vader", herinnert Emma zich. "Hij zei me dat het hard werken was en dat je er niet altijd voor beloond wordt. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en vanaf het moment dat ik de stap naar de politiek heb gezet, heeft papa mij altijd voor 100 procent gesteund. Het is een voordeel dat ik met politiek ben opgegroeid. 's Ochtens aan de ontbijttafel ging het dagelijks over politiek. Mijn zus en mijn broer hebben de stap nooit gezet, maar ook nu nog discussiëren we allemaal over de politiek wanneer we samen zijn. Politiek is een hobby die we samen delen. Alle politiekers werken momenteel naar de verkiezingen toe, het is voor mij superleuk om dat samen met mijn vader te kunnen doen. Het verschil tussen mij en mijn vader is dat hij zich altijd meer gefocust heeft op de internationale politiek, terwijl ik heel bewust voor de lokale politiek heb gekozen."





Gemeentedecreet

Dirk Van der Maelen kondigde eerder al aan dat hij volgend jaar na 30 jaar stopt als parlementslid. Hij zal zijn dochter nog een laatste keer bijstaan. "Emma is niet iemand die aan het handje loopt, ze bepaalt haar eigen koers", vertelt haar vader. "Al van kleins af aan weet ze wat ze wil. Ik heb haar nooit gepusht om in de politiek te gaan, het was haar eigen keuze, maar net als in andere beroepen ben je als vader wel fier wanneer je kind dezelfde weg op gaat. We zitten vaak samen in vergaderingen en gaan samen op pad in het weekend." Er is wel één nadeel aan samen op de lijst staan: het gemeentedecreet verbiedt dat ze samen in de gemeenteraad zetelen wanneer ze beiden worden verkozen. "Net als bij de vorige verkiezingen hebben we de afspraak gemaakt dat wie de meeste voorkeursstemmen behaalt, mag kiezen welk mandaat hij of zij opneemt", vertellen ze. Al mikt papa opnieuw op een zitje in de OCMW-raad. "Al hoop ik dat mijn dochter veel stemmen haalt. Ik ben ervan overtuigd dat dit zal lukken."