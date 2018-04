"Niet stad maar gewest moet fietspaden langs N8 onderhouden" 19 april 2018

03u04 0 Geraardsbergen "Het is niet aan de stad om de gewestfietspaden langs de N8 te onderhouden. Als we dat één keer doen, scheppen we een precedent", reageert De Padt na enkele lekke banden van fietsers langs de N8 in Ophasselt.

Via Messenger werd burgemeester De Padt deze week door een fietser gevraagd om het fietspad langs de N8 tussen De Kat en Het Riethof eens te reinigen. "De voorbije twee weken reed ik er twee keer lek", schrijft de man.





Daarop kroop De Padt in zijn pen en stuurde een mail naar Vlaams minister Ben Weyts. "We krijgen regelmatig opmerkingen van fietsers over de berijdbaarheid en veiligheid van fietspaden, ook van deze die langs onze gewestwegen liggen. Wanneer die veiligheid niet is verzekerd, laten vele fietser de fietspaden links liggen en gebruiken ze de weg, wat nog gevaarlijker is. Groot was mijn verbazing toen ik vernam dat die fietspaden nog maar vijf keer per jaar gereinigd worden. Ik vraag daarom de veegcapaciteit te verhogen", schrijft De Padt.





Op de vraag of het stadsbestuur tussendoor niet zelfs eens de veegborstel kan inzetten, is de burgemeester duidelijk. "Als er gevaarlijke situaties ontstaan langs gewestwegen, mogen we dat zelf aanpakken. Als stad kunnen we de rekening dan doorsturen naar het gewest. Kiezelsteentjes opruimen of een fietspad onderhouden, hoort daar niet bij. Als we dat wél zouden doen, scheppen we een precedent en zou het Agentschap Wegen en Verkeer altijd van onze goodwill kunnen profiteren", zegt De Padt. (FEL)